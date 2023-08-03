Двое взрослых с ребенком погибли в ДТП с грузовиком в Дагестане

В Дагестане в ДТП с грузовиком погибло трое человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает в Telegram-канале МВД по региону.

Инцидент произошел 3 августа около 18:30 на автодороге Ставрополь – Прохладный – Моздок – Кизляр – Крайновка в городе Кизляр. В ведомстве отметили, что информация является предварительной, а личности и возраст погибших устанавливаются.

По данным МВД, легковой автомобиль Dodge на скорости заехал под КамАЗ. В результате аварии водитель машины и двое пассажиров, включая ребенка, скончались на месте.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в этот день грузовик и легковой автомобиль упали с эстакады на 74-м км трассы М-4 «Дон». ДТП произошло на путепроводе, проходящем над железной дорогой в городском округе Ступино. В результате пострадали три человека, в том числе 11-летний ребенок.