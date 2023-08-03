Грузовик и легковушка упали с эстакады в Московской области
С эстакады на 74-м км трассы М-4 «Дон» упали грузовик и легковой автомобиль. Об этом 3 августа сообщили «Известиям» в ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла 3 августа около 12:00 на путепроводе, проходящем над железной дорогой в городском округе Ступино.
В ведомство сообщили, что грузовой автомобиль сначала врезался в легковушку, после чего обе машины свалились вниз.
В результате пострадали три человека, в том числе 11-летний ребенок.
На месте происшествия образовалась крупная пробка в сторону Москвы.
Ранее, 4 марта, водитель выжил после падения из автомобиля с эстакады кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге. Авария произошла на участке, проходящей над Пулковским шоссе на юге города. Водитель упал вниз на разделительную полосу магистрали.