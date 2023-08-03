Пассажирский автобус загорелся в Белгороде

Пассажирский автобус загорелся на Преображенской улице Белгорода. Об этом в четверг, 3 августа, сообщило ГУ МЧС РФ по Белгородской области в своем Telegram-канале.

Информация о пожаре в автобусе поступила в ведомство в 16:57, в 17:07 возгорание было локализовано, а в 17:20 МЧС сообщило о полной ликвидации пожара.

Предварительно, пострадавших нет.

«Предварительная причина происшествия — неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства», — уточнили в МЧС.

Ранее в этот день стало известно, что рядом с подмосковным Воскресенском произошло возгорание в цеху по производству кислородных аккумуляторов. Сообщалось, что из-за пожара было эвакуировано семь человек, о пострадавших информация не поступала.