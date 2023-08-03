Врач рассказала о правилах безопасного использования кондиционера в авто в жару

Спастись от грядущей жары в машине, которую синоптики прогнозируют во многих регионах в августе, в том числе и в Москве, можно спастись двумя с помощью кондиционера или езды с открытыми окнами. О том, какой метод безопаснее для здоровья, чем может быть опасно использование кондиционеров, и как избежать не возможных последствий «Известиям» 3 августа рассказала главный врач «ИНВИТРО-Ставрополье» Елена Попова.

«Очевидная опасность, связанная с работой кондиционера — переохлаждение и его последствия: возможность заболеть респираторными заболеваниями, такими как бронхиты, отиты, тонзиллиты, ларингиты и синуситы. Нельзя исключать развитие даже пневмонии», — сообщила Попова.

По ее словам, риск заболеть связан с тем, что многие водители после палящего солнца садятся в салон сразу под поток ледяного воздуха. Делать так ни в коем случае не рекомендуется — перепад температур не должен превышать 10 градусов. Также она рекомендовала настраивать рассеянный поток воздуха.

«Оптимальная температура в салоне автомобиля — от +22 до +25 градусов, влажность — 65-80%. При этом важно избегать ситуаций, когда есть резкий переход из жары сразу в холод. Перепады в 10 градусов — уже стресс и серьезная нагрузка на организм. Такие скачки крайне нежелательны для пожилых и людей с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, респираторными патологиями и т.д.» — предупредила врач.

Другая угроза кроется в халатном отношении к кондиционеру — несвоевременной смене фильтров, игнорировании техосмотров. Из-за этого кондиционер может превратится в рассадник инфекций и аллергенов.

«Грибы и микробы начнут циркулировать в салоне автомобиля в колоссальных количествах. Дышать таким воздухом без последствий для здоровья не получится. Поэтому важно внимательно относиться к техническому состоянию кондиционера», — подчеркнула Попова.

Она также отметила, что кондиционер не только охлаждает, но и сушит воздух. Низкая влажность, по ее словам, сказывается на слизистых оболочках и делает их более уязвимыми для заболеваний. Поэтому лучше избегать длительного пребывания в салоне автомобиля с включенным кондиционером.

Борьба с жарой с помощью открытых окон тоже не всегда безопасна ввиду сквозняков, которые возникают во время движения автомобиля, предупредила специалист.

При этом, людям с аллергией она рекомендовала использовать именно кондиционеры, но при условии соблюдения правил эксплуатации системы охлаждения (регулярные техосмотры, своевременная замена фильтров и т. д.). Особенно актуален кондиционер становится весной в период цветения.

В заключение Попова добавила, что вероятность простудиться есть всегда, даже без кондиционера и открытых окон. Если говорить о рисках для здоровья в целом, то при использовании кондиционера, по ее словам они выше. Важен разумный подход и ответственное отношение к техническому обслуживанию системы.

31 июля глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что текущая неделя в Москве, согласно прогнозам, станет самой теплой c начала лета: к ее концу температура воздуха превысит климатическую норму на 3–5 градусов и достигнет отметки +30…+31.