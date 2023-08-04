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Lada Samara и Audi A4 больше всего подорожали на вторичном рынке по итогам июля

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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По итогам июля сильнее всего среди автомобилей с пробегом прибавила в цене отечественный седан ВАЗ-2115 (Lada Samara 2), которая выпускалась с 1997 по 2012 год. Машина подорожала в июле на 8% и стала продаваться на «Авто.ру» в среднем за 187 тыс. рублей. Об этом 4 августа сообщают аналитики платформы по продаже автомобилей «Авто.ру».

Также в цене заметно прибавила Audi A4 пятого поколения, которая выпускалась с 2015 по 2022 год. Цена на модель возросла почти на 8% и составила в конце июля 2,5 млн рублей. Кроме того, за месяц заметно возросла стоимость подержанного хетчбэка BMW 1 серии (E87), который подорожал на 7% и теперь стоит 925 тыс. рублей.

В топ-10 подорожавших авто на вторичном рынке вошли такие модели, как Jeep Grand Cherokee четвертого поколения, Hyundai Palisade, Mercedes-Benz GLC-класса первого поколения, BMW 3 серии (E90), Renault Sandero второго поколения, Kia Sorento второго поколения и BMW 5 серии (G30). Средняя стоимость этих авто возросла более чем на 6% по итогам второго месяца лета.

«Ранее, с мая этого года, новые автомобили продолжали дорожать, в то время как средняя цена подержанных оставалась стабильной. С 1 августа в России значительно повысились ставки утилизационного сбора, что вместе с возросшим курсом валют приведет к росту цен, особенно в сегменте «свежих» автомобилей с пробегом», ― заявил руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов.

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Ранее, 3 августа, стало известно, что продажи автомобилей младше трех лет в апреле–июне текущего года выросли на 59,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Самыми востребованными моделями стали Lada Granta, Lada Vesta, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia K5. Эти же модели составляли топ-5 самых продаваемых трехлеток в I квартале 2023-го

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