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Продажи автомобилей в возрасте до трех лет выросли на 59,3%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Продажи автомобилей младше трех лет в апреле–июне текущего года выросли на 59,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Самыми востребованными моделями стали Lada Granta, Lada Vesta, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia K5. Эти же модели составляли топ-5 самых продаваемых трехлеток в I квартале 2023-го, сообщают 3 августа аналитики «Авито Авто».

Средняя цена трехлетнего автомобиля с пробегом по итогам II квартала 2023 года составила 2 496 000 рублей. На долю трехлеток пришлось 11,1% от общих продаж авто с пробегом в России в указанный период.

Наиболее продаваемой моделью автомобиля с пробегом в возрасте до 3-х лет во II квартале 2023 года в России стала Lada Granta: на ее долю модели пришлось 5,2% продаж в сегменте трехлетних авто, а средняя цена составила 775 000 рублей. На втором месте по популярности находится Lada Vesta со средней ценой 1 150 000 рублей и долей продаж 3,1%. На третьем — Toyota Camry с долей продаж 2,7% и средней ценой 3 250 000 рублей.

Также в топ-10 вошли такие автомобили, как Hyundai Solaris, Kia K5, Kia Rio, Volkswagen Polo, Kia Sportage, Hyundai Tucson и Hyundai Creta.

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В период с 16 по 31 июля на российском рынке подорожали автомобили шести брендов. Наиболее заметно прибавили в цене внедорожники Tank 300 и 500: на 200 тыс. рублей (от 4,7 до 5,1%) и на 900 тыс. рублей соответственно (на 16,7%). Примечательно, что бренд повысил цены на свои модели уже второй раз за июль. Также на 50 тыс. рублей подорожали автомобили брендов Omoda и Haval. Речь идет об Omoda C5 и S5, Haval Jolion, F7 и F7x.

Тем временем внедорожники Lada Niva Travel российского АвтоВАЗа в двух комплектациях подорожали на более скромные 5 тыс. рублей, а Lada Granta в трех исполнениях подешевела на 3 тыс. рублей.

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