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Более половины россиян начали работать раньше 18 лет

Опрос: 54% россиян начали работать в 17 лет или раньше
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Более половины россиян (54%) начали работать в 17 лет или раньше. Еще 30% — в 18–20 лет, а 15% — в 21 год или позже. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного СК «Росгосстрах» и российской платформой по поиску работы и сотрудников hh.ru среди 2849 российских соискателей. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 4 августа.

Среди мужчин больше тех, кто начал работать до 18 лет (60% против 49% у женщин). Высокой долей респондентов, которые начали работать подростками, отличаются профобласти «Туризм, гостиницы и рестораны» и «Рабочий персонал». Чаще всего до совершеннолетия начинают работать жители Самарской (61%) и Иркутской областей (59%).

Респонденты, начавшие работать раньше 18 лет, рассказали, почему решили устроиться на работу в этом возрасте (можно было выбрать несколько ответов): ради финансовой независимости — 51%; чтобы накопить деньги на что-то определенное — 35%; чтобы с пользой проводить личное время — 28%; чтобы помочь родителям — 20%; чтобы содержать себя — 20%.

Большинство родителей (77%) тех россиян, которые начали работать раньше 18 лет, положительно отнеслись к их решению. А 15% — нейтрально.

Более половины респондентов (54%) считают, что работа до 20 лет никак не повлияла на уровень их дохода сейчас. 46% придерживается противоположного мнения. Больше всего таких соискателей в профобластях «Юриспруденция», «Высший и средний менеджмент» и «Туризм, гостиницы и рестораны».

41% россиян рассказали, что столкнулись с проблемами на первой работе: пришлось выбирать между работой и учебой — 11%; столкнулись с негативным отношением со стороны начальства или коллег — 11%; выплатили не всю зарплату или вообще не заплатили — 11%; описание вакансии разошлось с реальностью — 9%.

«Первая работа в карьере редко бывает высокооплачиваемой, это, скорее, время социализации во взрослой жизни и получения первого опыта. В то же время наша компания предлагает молодым людям попробовать себя в качестве страхового агента, где размер дохода во многом зависит от желания и трудолюбия. Эту работу можно совмещать с учебой, при этом «Росгосстрах» предоставляет новичкам широкую и востребованную линейку продуктов страхования, которые можно предложить клиентам, бесплатное обучение, методологическую поддержку продаж и систему наставничества», — сказала руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Шабанова.

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2 августа стало известно, что более половины опрошенных россиян (68%) в целом готовы рассматривать предложения о вахтовой работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного hh.ru.

Из них 11%, или каждый 10-й респондент, заявил, что в любом случае при поиске работы просматривает вахтовые вакансии и взвешивает их ценность. Еще 40% россиян готовы попробовать вахту, если работодатель предложит интересную работу. 6% опрошенных в целом не против вахтовой работы, но только если компанию-работодателя порекомендуют знакомые и друзья. Также 11% готовы пойти работать по вахте, но только в исключительных обстоятельствах и если вообще не будет работы в том регионе, где живут граждане.

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