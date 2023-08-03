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В Совбезе заявили о приеме в ВС РФ более 231 тыс. человек на службу по контракту
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В Совбезе заявили о приеме в ВС РФ более 231 тыс. человек на службу по контракту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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На службу по контракту в российскую армию было принято более 231 тыс. человек с 1 января по 3 августа 2023 года. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на данные российского Министерства обороны.

В ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил (ВС) России он отметил, что необходимо сделать максимально престижной службу по контракту в армии страны.

«Для этого за последние месяцы были приняты организационные, экономические, социальные и технологические решения», — сказал Медведев.

По его словам, например, была адаптирована система отбора на службу по контракту к условиям специальной военной операции (СВО) и повышена соцзащищенность военнослужащих и их семей.

По своему желанию: добровольцы СВО получат удостоверения ветерана
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Ранее, 9 июля, «Известия» показали процедуру приема добровольцев на контрактную службу. Отмечалось, что в России вырос на это спрос. Так, тысячи добровольцев по всей стране собираются получить военную специальность и отправиться в зону проведения спецоперации.

До этого, 5 июля, правительство России постановило, что некоторые категории пенсионеров, которые заключили контракт на прохождение военной службы, смогут выбрать, получать ранее назначенную пенсию или пенсию с учетом нового стажа.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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