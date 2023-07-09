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«Известия» показали процедуру приема добровольцев на службу по контракту

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Фото: скриншот видео
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В России вырос спрос на службу по контракту. Тысячи добровольцев по всей стране собираются получить военную специальность и отправиться в зону проведения спецоперации. О том, как проходит процедура оформления будущего бойца рассказал корреспондент «Известий» Николай Аксенов 9 июля.

Первым этапом для принятия контрактника является оформление документов. В ходе этой процедуры граждане указывают свои предпочтения. Сейчас процедура оформления стала проще из-за цифровизации, однако для того, чтобы попасть в ряды Вооруженных сил России (ВС РФ) нужно пройти персональный отбор, который включает медкомиссию, оценку уровня физподготовки и психологический тренинг.

«По поводу контрактной службы заинтересованность очень большая среди наших мужчин и не только мужчин, также девушек и женщин. Все хотят помочь, все хотят присоседиться к своим», — сказал старший инструктор по отбору на контрактную службы Эдуард Шушаков.

Поделились комментариями и те, кто собрался защищать Родину. Так, Дмитрий Подковырин из семьи военных отметил, что главным стимулом для заключения контракта для него стало проведение СВО.

«Тем более, хорошее продвижение по карьерной лестнице. Можно отслужить и идти дальше учиться. Дальше можно пойти на офицера. Мне очень интересен карьерный рост в армии», сказал он.

Как отмечает корреспондент, в желании стать контрактником играет роль и льготы, которые ввело правительство в качестве поощрения за военные заслуги.

«Это предоставление кредитных каникул людям, имеющим займы. Возможность получить статус ветерана боевых действий со всеми соответствующими льготами. Это, конечно, помощь в поступлении в высшие учебные военные заведения», — рассказал заместитель начальника пункта отбора службы по контракту Кемерова Владимир Полянский.

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Ранее, 5 июля, правительство РФ постановило, что некоторые категории пенсионеров, заключившие контракт на прохождение военной службы, смогут выбрать — получать ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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