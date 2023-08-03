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«Москвич» представил свой новый седан в цветах такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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До конца этого года в модельном ряду «Москвича» появится седан «Москвич 6». Производитель представил новую модель, оформленную в цветовой гамме такси, на Международном евразийском форуме такси (МЕФТ) в Москве 3 августа, передает корреспондент «Известий».

«Мы его представляем на нашем стенде на Международном евразийском форуме такси. Автомобиль представлен в оклейке такси. Посетители форума — автомобильные и транспортные эксперты, представители таксомоторных компаний — могут поближе познакомиться с автомобилем на нашем стенде», — сообщила журналистам руководитель департамента по связям с общественностью завода Анастасия Журавлева.

«Москвич 6» — это перелицованная модель Sehol A5 Plus, которую выпускает китайская компания JAC. Ранее гендиректор завода Дмитрий Пронин рассказал, что модель появится в продаже в сентябре.

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1 августа сообщалось, что российский автозавод «Москвич» с этого месяца поднял стоимость актуального модельного ряда авто на 10,5–11,5%. Так, цена на кроссовер «Москвич 3» начинается от 2,22 млн рублей в базовой комплектации «Стандарт» с механической коробкой передач. За базовую версию с автоматом покупателю теперь придется отдать 2,285 млн рублей. Электромобиль «Москвич 3е» со 193-сильным электродвигателем в единственной комплектации подорожал на 392 тыс. рублей, до 3,95 млн рублей.

В середине февраля стало известно, что первые автомобили автозавода поступили в 11 городов России.

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