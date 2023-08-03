«Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях»

Все чиновники должны стремиться к развитию отечественных брендов, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле 3 августа. В частности, президент выступил за то, чтобы работники госструктур пересели на российские автомобили . Кроме того, на совещании обсуждалась ситуация на рынке труда, а также основные проблемные вопросы, в том числе спад производства в некоторых отраслях. Как Россия справилась с внешним давлением и какие еще меры поддержки власти могут принять — в материале «Известий» .

Прямой диалог

В начале встречи, обращаясь к собравшимся промышленникам, Владимир Путин рассказал, что изначально планировал побеседовать только с вице-премьером — главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Однако потом президент попросил расширить круг участников, чтобы «вот так напрямую поговорить с теми, кто на земле работает».

«Если что-то не так, я вас попрошу, вы меня, конечно, поправьте, потому что в этом и цель нашей сегодняшней встречи, чтобы я услышал, совпадают ли те оценки, которые есть у нас, с теми, которыми вы располагаете, имея в виду, что вы прямо в коллективах работаете» , — заявил президент.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности. Слева — заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Подводя промежуточные итоги, Владимир Путин заметил, что российская промышленность «набирает ход» — об этом свидетельствует хороший уровень трудоустройства и доходов.

«Итак, занятость [в обрабатывающих отраслях] сохраняется на уровне 2021 года, и она составляет порядка 10 млн человек — это 14% всех занятых в нашей экономике . Это приличный уровень. Растет заработная плата: в мае она более чем на 20% превысила прошлогодний уровень — я так понимаю, это «номинал», в номинале — 69,2 тыс. рублей в месяц», — уточнил глава государства.

По итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2% — «это хороший результат» , оценил Владимир Путин. Если заданный темп сохранится, то в конце 2023 года можно ожидать увеличения показателя выше ранее прогнозировавшихся 2%, добавил Денис Мантуров.

— Вероятность того, что темпы роста обрабатывающего производства опередят запланированные показатели, действительно велика , — сказал «Известиям» советник генерального директора АСИ, генеральный директор консалтинговой компании Strat&A Андрей Дорошенко. — Драйверами этого роста выступает как ВПК , где предложение подтягивается за спросом, так и гражданский сектор, где остро встал вопрос повышения уровня локализации и адаптации к меняющимся условиям внешнеэкономической деятельности . К тому же в силу исторических минимумов по уровню безработицы, негативных демографических тенденций жизненно необходимо опережающее повышение производительности труда, а для этого нужны в первую очередь машины и оборудование, что есть как раз продукция обрабатывающей промышленности.

Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов

Как сообщил глава Минпромторга, основными локомотивами сейчас выступают госкомпании, которые обеспечивают закупки. К базовым отраслям он, в частности, отнес радиоэлектронику, металлургию, железнодорожное машиностроение и станкостроение. Рост в них составляет более 20%.

Поддержка своего

Отдельно Владимир Путин остановился на замещении импорта. Он отметил, что от поставок в целом отказываться не следует, но базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя . В пример президент привел автопром.

«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить [закупки], сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях» , — заявил президент.

Генеральный директор ПАО «Кировский завод» Сергей Серебряков, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа и генеральный директор ООО «Катюша Принт» Максим Николаев (слева направо) Фото: РИА Новости/Александр Казаков

«Всё это чиновничество наше замечательное» должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, подчеркнул глава государства.

Кроме того, в центре внимания оказалась тема разнообразия выпускаемой продукции . Гендиректор Кировского завода Сергей Серебряков, рассказавший об основных направлениях работы, упомянул, что на предприятии недавно разработали и машину для инженерных войск. В ответ Владимир Путин процитировал крылатую фразу: «С чего бы мы ни начинали, получается автомат Калашникова». Однако он похвалил предприятие за то, что ему удалось преодолеть сложный период и технически преобразиться.

Чиновники России должны быть примером для граждан, а не рассказывать населению о прелестях отечественного автопрома и при этом ездить на машине иностранного производства , заявил «Известиям» член генсовета «Деловой России» Олег Воробьев.

Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко

— Сегодня мы вкладываем огромные средства в развитие отечественных технологий. Экономическая программа страны делает всё, чтобы нивелировать зависимость государства от зарубежных конгломератов. России необходимо гораздо больше экспортировать собственных готовых товаров, но для этого сначала требуется создание и развитие мощных, значимых брендов внутри страны. Перевод чиновников на отечественные автомобили дополнительно подстегнет отрасль для развития новых решений в вопросах обслуживания техники. Также это позволит вычленять слабые места в технологиях производства и устранять их максимально быстро , — считает он.

Подставить плечо

На встрече обсуждались и основные проблемы промышленности, в том числе спад в некоторых отраслях , например в производстве лекарственных препаратов и деревообработке.

«Но в деревообработке, Денис Валентинович [Мантуров] меня поправит, если это не так, но все-таки главная проблема — это логистика. Здесь нужно подставить плечо тем, кто занимается этим видом деятельности, и помочь», — сказал Владимир Путин.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Стабилизировать ситуацию в отрасли помогают меры господдержки — например, по постепенному улучшению транспортной логистики, развитию внутреннего спроса на лесопродукцию, а также снижению финансовой и административной нагрузки на предприятия, заявил «Известиям» директор «Рослесинфорга» Павел Чащин. Цены постепенно возвращаются на предпандемийный уровень, спрос возрастает. В некоторых регионах, например в Вологодской области, «Рослесинфорг» фиксирует рост экспортных поставок пилопродукции по сравнению с 2022 годом.

— За первые полгода в России выпущено 14 млн т пиломатериалов, этот показатель лишь немного ниже, чем по итогам первых шести месяцев 2022 года, когда санкции в отношении продукции лесопромышленного комплекса еще не начали действовать . В целом растет глубокая переработка, производство мебели выросло на 14%, ДСП — на 3%. В особой поддержке нуждаются производители фанеры, как наиболее пострадавшие от ограничений экспорта предприятия деревообработки. Однако сейчас ее производство внутри страны плавно восстанавливается, положительная динамика месяц к месяцу варьируется примерно на 0,5–1%, — сообщил Павел Чащин.

Еще один важный вопрос — увеличение дохода работников промышленности. Владимир Путин отметил, что рост зарплат, судя по всему, в значительной степени вызван дефицитом рабочей силы. Большие компании «подтягивают к себе» квалифицированных специалистов , и это не самым лучшим образом сказывается на положении малых и средних предприятий. Для улучшения ситуации президент призвал внедрять цифровые системы управления производством и развивать логистику.

«Целый набор мер, этим нужно заниматься обязательно, потому что если просто за счет дефицита рабочей силы — это будет вести к повышению расходов, связанных с заработной платой, то, вы понимаете, в конечном итоге это будет подрывать всю экономику предприятий. Это вообще принципиальный вопрос — повышение производительности труда» , — подчеркнул Владимир Путин.

Фото: РИА Новости/Эдуард Молчанов