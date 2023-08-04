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Эксперт дала советы по хранению денег

Финансовый консультант Волкова: не стоит хранить деньги дома «под подушкой»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Способы хранения денежных средств напрямую зависят от задач конкретного человека, отметила сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова. Она рассказала «Известиям» несколько общих правил. При этом эксперт не рекомендовала держать деньги дома.

Если речь идет о быстроликвидных деньгах, то есть тех, которые должны быть всегда в доступе для решения срочных задач, тогда их следует держать на карте (в идеале так, чтобы начислялся процент на остаток по счету) или на депозите, уточнила эксперт. При этом средства, находящиеся на депозите, предназначены не для каждодневного использования, скорее это подушка безопасности, которая может понадобиться в определенных случаях.

«Если же мы говорим уже про капитал, превышающий те суммы, которые нам нужны в каждодневном обиходе, и суммы, не входящие в подушку безопасности, то для них должен быть сформирован четкий, понятный план. В этом случае деньги необходимо раскладывать в разные инструменты на различный срок», — объяснила инвестор.

По ее словам, у каждого из финансовых инструментов есть своя степень ликвидности и у каждой суммы своя цель.

«Например, одну из них мы используем для формирования пенсионных накоплений. Это могут быть максимально долгосрочные низколиквидные инструменты. Другая [сумма денег] будет служить для достижения каких-то крупных финансовых целей. Здесь при выборе каждого инструмента нужно будет учитывать соотношение к риску. К примеру, деньги, которые нужны на социально значимые задачи (плановая операция, покупка квартиры, обучение детей), нельзя потерять, поэтому для них подбираются максимально консервативные инструменты», — сказала финансовый консультант.

Говоря о средствах, которые предусмотрены для формирования капитала, инвестор отметила, что частично они могут участвовать в более рискованных инструментах.

«Единственный объективный совет, который актуален для всех, — не стоит держать деньги дома, под подушкой», — подчеркнула Волкова.

Как она уточнила, максимальная сумма, которую стоит хранить таким образом, — месячный доход.

«В вашем распоряжении огромное количество современных инструментов, которые стоит предпочесть квартирным сбережениям. Это банковские карты, депозиты, инструменты фондового рынка (акции, облигации, фонды), инструменты инвестиционные, например недвижимость», — заключила она.

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Главный секрет успеха в деле создания финансовых запасов — регулярность

Ранее, 12 апреля, Волкова рассказала «Известиям», как научиться копить деньги. Эксперт объяснила, что для этого необходимо определить цели, составить бюджет, выбрать подходящий метод накопления. Кроме того, финансовый консультант посоветовала инвестировать сбережения.

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