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Два таксопарка Москвы заключили соглашение на приобретение 100 электромобилей АТОМ

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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В рамках Международного евразийского форума такси (МЕФТ) российский разработчик «Кама» открыл прием предварительных заказов на свой электромобиль АТОМ и заключил соглашения с таксопарками Москвы «Таксопарк 369» и «Авеню Групп» на приобретение ими 100 первых машин. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе «Камы» 3 августа.

Это будут машины из первой серии производства, запуск которого запланирован на 2025 год.

«Для нас важно создать конкурентное решение для рынка таксопарков: мы знаем, что экономика электромобилей априори более привлекательна в сравнении с ДВС и в частности касательно больших объемов пробега. Электромобиль АТОМ будет обладать запасом хода в районе 500 км, что позволит комфортно использовать электромобиль в течение дня», — сообщил руководитель направления разработки домена такси бренда Ираклий Лакрба.

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Еще в начале августа сообщалось, что «Кама» начала принимать заказы на отечественный электромобиль АТОМ. Размер предоплаты составляет 7 тыс. рублей. Представители стартапа отмечали, что уже можно получить цифровой ключ, который дает право на покупку электромобиля в 2025 году одним из первых.

АТОМ — это компактный городской электромобиль длиной 3899 мм с клиренсом 170 мм. Электродвигатель емкостью 77 кВт/ч расположен на задней оси. Разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд, а максимальная скорость ограничена 170 км/ч. Разработчик автомобиля — российская компания «Кама» — стартап предпринимателя Рубена Варданяна и главы «КамАЗа» Сергея Когогина, затем в капитал компании вошел и сам автопроизводитель. Как сообщал 24 июля «Коммерсант», «Рэнера» (структура «Росатома») также приобрело долю в стартапе почти за 6,2 млрд рублей.

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