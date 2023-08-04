Вошли в образ: сувенирку с собором Василия Блаженного просят снять с продажи

За изображение на сувенирной продукции собора Василия Блаженного разгорелась борьба. Бизнес, не дождавшись разрешения со стороны правообладателя — Государственного исторического музея (ГИМ), — выпустил пазлы, тетради, альбомы, конструкторы, календари с символикой храма. Музей теперь просит онлайн-торговлю снять товары с продажи и даже начал штрафовать предпринимателей. С подобной проблемой столкнулись многие культурные учреждения федерального уровня. Бизнес уверен, что общенациональные символы должны быть доступны бесплатно и обратился с письмом в Совет Федерации .

Соборный образ

Государственный исторический музей (ГИМ) обратился к онлайн-продавцам, с тем чтобы они убрали со своих площадок детскую продукцию с его символикой. Речь идет о товарах с изображением собора Василия Блаженного, производители которых не получили одобрения музея на их использование. Это, например, пазлы, тетради, альбомы, конструкторы, календари . Об этом говорится в одном из писем музея маркетплейсам, «Известия» ознакомились с ним. В нем уточняется, что производить товары с этой символикой можно после того, как музей разрешит использовать образ. Такие правила установил закон «О музейном фонде РФ и музеях».

Вид на здание Государственного исторического музея, Москва Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Для получения разрешения на использование символики музея предпринимателям следует направить в учреждение письменное обращение в свободной форме , пояснили «Известиям» в ГИМ. Согласно закону, необходимо указать объекты или музейные предметы, а также планируемые виды и сроки использования изображений .

В музее уточнили, что расценки такой услуги уже обозначены внутренним приказом учреждения . Так, к примеру, право использования одного музейного предмета для публикации в учебных или учебно-методических изданиях обойдется в 200 рублей, если речь идет о муляжировании уникального древнего предмета — 240 тыс. рублей .

ГИМ призывает производителей соблюдать порядок использования символики таких объектов: бизнесу следует получить разрешение музея , сказали «Известиям» в Минкультуры.

— Такой порядок установлен для того, чтобы не допустить бесконтрольного использования изображений. Например, печати изображений на продукции непристойного содержания, оскорбляющей человеческое достоинство либо способствующей понижению статуса объектов культуры , — заметили в министерстве.

В Wildberries «Известиям» напомнили, что работают в соответствии с законодательством и такие же требования устанавливают для продавцов платформы. Если у правообладателя возникают законные претензии к торговцам, то он может воспользоваться внутренней системой компании «Цифровой Арбитраж», а также обратиться напрямую к продавцу , отметили в компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам источника «Известий», с этими проблемами сталкиваются многие культурные учреждения федерального уровня, правда, они не заканчиваются такими конфликтами . Например, Музеи Московского Кремля обладают уникальной коллекцией произведений искусства — здание Оружейной палаты, Патриарший дворец, Царь-колокол, шапка Мономаха и другие , сказали в пресс-службе музеев. Их довольно часто используют в рекламе и сувенирной продукции.

— К сожалению, иногда наш музей сталкивается с незаконным использованием изображений , — добавили в пресс-службе. — Если обнаруживается такой факт, мы предлагаем изготовителю заключить лицензионный договор, стараемся урегулировать эти недоразумения в досудебном порядке . Но если недобросовестный изготовитель не соглашается заключать договор или, в иных случаях, отказывается снять продукцию с продажи, мы обращаемся в суд.

Новый порядок

В некоторых случаях производители действительно не обращались в музей, для того чтобы получить разрешение, в силу возраста исторического объекта , сказали «Известиям» в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ).

— После того как ГИМ обратился к маркетплейсам и площадки начали штрафовать предпринимателей иногда до 300 тыс. рублей, компании обратились в музей, но ответа так и не получили , — рассказала президент АИДТ Антонина Цицулина. — На практике российским изготовителям проще получить разрешение собора Парижской Богоматери на использование его символики за €20–40 или культурных учреждений столицы за 500 рублей за одну единицу .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

У этих организаций регламентирована такая работа. Тогда как с Государственным историческим музеем ситуация другая, неясно, в какие сроки нужно предоставить бумаги, что за документы это должны быть, сколько стоит услуга , уточнила эксперт. Она добавила, что компании создают социальную, общественно значимую продукцию, которая направлена на воспитание патриотизма у детей. Как правило речь идет об образовательных товарах .

— Мы считаем, что использование символики музеев федерального уровня должно быть бесплатным, — сказала Антонина Цицулина.

Ассоциация изготовителей игрушек уже обратилась в Совет Федерации с предложением законодательно урегулировать этот вопрос . То есть определить порядок, чтобы было понятно, как получить разрешение, сколько стоит лицензия, а также зафиксировать возможность некоммерческого использования символики, если продукция имеет образовательный или просветительский характер . Об этом говорится в письме ассоциации в комитет СФ по науке, образованию и культуре (есть у «Известий»). Речь идет о поправках в закон «О музейном фонде РФ и музеях» . В Совете Федерации на запрос «Известий» не ответили.

Глава компании Hatber (производитель такой продукции) Аркадий Костенко подчеркнул в разговоре с «Известиями», что организация обратилась за разрешением к ГИМ и получила предложение, которое в десятки раз превышает аналогичные платежи в зарубежных странах .

— За эту сумму мы можем получить разрешение на топ мировых культурных памятников . Это нас неприятно удивило, — заметил он.

В этой ситуации правда на стороне представителей компаний — производителей игрушек и сувенирной продукции , сказал «Известиям» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. В отношении изображений объектов архитектуры, градостроительства и произведений садово-паркового искусства, расположенных в месте, открытом для свободного посещения, есть специальное правило, согласно в ст. 1276 Гражданского кодекса. Эта норма позволяет свободно использовать символику в таких случаях .

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

С точки зрения авторского права изображения этих объектов уже перешли в общественное достояние , согласно Гражданскому кодексу, их могут использовать любые лица всеми доступными способами, согласен с коллегой адвокат AVG Legal Алексей Гавришев. Такие правила действуют во всем мире. Однако с точки зрения специального музейного законодательства изображения объектов, которые находятся в музейном фонде, можно использовать только с согласия соответствующего культурного учреждения , заметил он.