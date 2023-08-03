Хирург назвал три самые опасные пластические операции

Несмотря на то что сегодня уровень медицины позволяет минимизировать риски при проведении пластических операций, они всё равно присутствуют. О трех самых опасных из них «Известиям» 3 августа рассказал пластический хирург Илья Шаров.

В первую очередь он назвал липосакцию. По его словам, эта операция хоть и считается простой, но, согласно статистике, большинство смертей, связанных с эстетической медициной, происходят именно на нее — как во время процедуры, так и после.

Шаров отметил, что основную опасность представляет липосакция больших объемов жира. Однако есть и другие нюансы, которые могут привести к опасным последствиям.

«Допустим, в процессе проведения вводится раствор Кляйна, содержащий лидокаин, который может негативно влиять на сердечную мышцу. Он может вызвать аритмию или даже остановку сердца. Еще одной опасностью является повреждение крупных кровеносных сосудов. Оно может вызвать жировую эмболию, при которой жир блокирует сосуды и возможно его попадание в сердце или мозг», — заявил пластический хирург.

Вторая по фактору риска, как рассказал Шаров, — это операция по уменьшению и подтяжке груди.

«Одной из угроз является формирование рубцов. Из-за напряжения и нагрузки на швы заживление может занять больше времени, чем обычно. К тому же после проведения операции необходимо носить сдавливающее корректирующее белье, что также замедляет восстановление, поэтому есть риск образования плотных рубцов или даже язв», — объяснил он.

Третье место, по словам хирурга, занимает ринопластика. Одна из ее особенностей — высокая частота повторных манипуляций — около 30% первичных операций заканчиваются вторичными, а 50% вторичных требуют третичной ринопластики.

«Каждое последующее хирургическое вмешательство может привести к повреждению сосудов, питающих окружающие ткани носа. Иногда возникает ситуация, когда для восстановления этих тканей сосудов оказывается недостаточно. В результате они начинают отмирать, что приводит к необходимости реконструктивной хирургии, включая пересадку кожного лоскута с других областей лица», — заявил Шаров.

Он обратил внимание, что пациенту необходимо знать о возможных сложностях и последствиях перед решением о прохождении операции. А для того чтобы обезопасить себя, необходимо консультироваться у профессионалов и выбирать только проверенные клиники.

«Убедитесь, что клиника имеет все необходимые лицензии и надежное оборудование. Также важно обратить внимание на качество обследования, которое должно соответствовать рекомендациям Всероссийской организации здравоохранения. Помните, что безопасность всегда на первом месте», — подытожил пластический хирург.

6 апреля пластический хирург Сергей Свиридов в беседе с «Известиями» рассказал, как правильно выбрать пластического хирурга и клинику для проведения операции, чтобы максимально оградить себя от негативных последствий. В частности, он посоветовал сходить на консультации к нескольким специалистам: если мнение всех врачей сойдется и оно будет примерно одинаковым, тогда пациент действительно может выполнить эту операцию без опасений.