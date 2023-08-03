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Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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Президент РФ Владимир Путин 3 августа подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев — участников спецоперации. Соответствующий документ опубликован на правовом портале.

«Постановляю предоставить гражданам Российской Федерации, пребывающим в добровольческих формирования <...> страховые гарантии в виде компенсации», — сказано в документе.

Добровольцы будут застрахованы на тех же условиях, что и остальные военнослужащие.

Так, страховая выплата в случае гибели добровольца составит 3,1 млн рублей, при получении инвалидности — более 2,3 млн рублей инвалидам I группы, более 1,5 млн рублей — II группы, около 783 тыс. рублей — III группы. При получении тяжелого ранения или увечья выплата составит более 313 тыс. рублей, легкого — около 78 тыс. рублей.

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Ранее, 22 июня, в Минобороны России сообщили, что в рамках реализации приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским ведомством.

Тогда же Шойгу сообщил Путину, что на данный момент по контракту набрано 114 тыс. человек и 52 тыс. добровольцев. При этом министр отметил высочайшую мотивацию добровольцев, которые идут в армию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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