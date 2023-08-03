Чемпион России по хоккею с мячом среди юниоров умер в 17 лет после укуса клеща

Чемпион России по хоккею с мячом среди юниоров Евгений Хвалько скончался после укуса клеща. Об этом 3 августа сообщила Федерация хоккея с мячом России.

«После нескольких недель борьбы за жизнь талантливый хоккеист скончался в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом. Информация о дате и месте похорон будет опубликована позднее», — говорится в сообщении.

17-летний Хвалько был игроком молодежного состава кемеровского «Кузбасса». В прошедшем сезоне он стал чемпионом России среди юниоров, а также набрал 20 (10+10) очков со взрослой командой в Высшей лиге.

Хвалько происходил из спортивной семьи. Его отец Евгений Хвалько пять раз побеждал в чемпионате России по хоккею с мячом и выступал в составе сборной Белоруссии. Дядя погибшего спортсмена, Кирилл Хвалько, четыре раза выигрывал чемпионат мира по бенди с национальной командой России.