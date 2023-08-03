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Дело возбудили после избиения нижегородских подростков

СК сообщил, что после избиения нижегородских подростков возбуждено уголовное дело
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Фото: t.me/sledcom_nn
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Уголовное дело о покушении на убийство возбудили следователи Нижнего Новгорода после избиения двух подростков группой мужчин, сообщает 3 августа на своем сайте региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

По размещенным в СМИ публикациям об избиении двух подростков возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц»).

«По версии следствия, 1 августа 2023 года в ночное время на улице Большая Покровская города Нижнего Новгорода группа мужчин напала на двух 18-летних подростков, нанеся им телесные повреждения в область головы», — говорится в сообщении.

За подростков заступились очевидцы.

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Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливаются личности мужчин, напавших на несовершеннолетних.

Ранее, 1 августа, в подмосковной Балашихе между группой людей произошел конфликт, который затем перерос в драку. Один из участников погнался за своим оппонентом и начал в него стрелять из оружия, похожего на травматическое. Позднее стрелявший скрылся, пострадавшего госпитализировали.

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