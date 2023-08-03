В Екатеринбурге затопило часть улицы после коммунальной аварии

В Екатеринбурге затопило часть улицы Щербакова после коммунальной аварии в четверг, 3 августа.

По данным URA.RU, на пересечении с улицей Самолетной произошел прорыв холодной воды. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и коммунальные службы.

Движение транспорта на подтопленном участке ограничено, однако некоторые водители всё-таки используют этот маршрут.

Ранее в этот день стало известно, что после сброса воды на Иркутской ГЭС более 20 участков в садоводстве «Елизовское» оказалось затоплено.

До этого, 26 июля, в Москве и области из-за сильного ливня значительно ухудшилась видимость на дорогах, в некоторых районах оказались подтоплены трассы. Во дворах домов вода поднялась на несколько десятков сантиметров.