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Врач Горина назвала способные помочь уснуть продукты и напитки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Богатые триптофаном продукты могут повлиять на скорость засыпания и качество сна, рассказала 3 августа врач общей практики Елена Горина, эксперт Лаборатории «Гемотест».

Такие продукты и напитки, как индейка, бананы и молоко, лучше употреблять незадолго до отхода ко сну.

«Эти продукты богаты триптофаном — аминокислотой, из которой синтезируется гормон сна мелатонин. Он оказывает на организм успокаивающее действие и улучшает качество сна. Еще одно преимущество этих продуктов заключается в том, что они достаточно сытные», — приводит слова медика «Газета.Ru».

Природным источником мелатонина являются вишня и киви. Кроме того, в них содержится серотонин, способный регулировать циклы сна и бодрствования, он же борется с бессонницей.

«Кешью, миндаль и кедровый орех богаты магнием — еще одним натуральным средством, способствующим успокоению и быстрому засыпанию. Чай с ромашкой содержит антиоксидант апигенин, который способствует легкому засыпанию и более крепкому сну. Что касается других успокоительных чаев с травами, например с мятой, мелиссой, валерианой, они помогают не всем», — добавила специалист.

Горина отметила, что тревожность, стресс, а также питание оказывают значимое влияние на сон. Так, спровоцировать бессонницу может неправильная диета, а также употребление продуктов, которые способны активизировать работу мозга и, как следствие, не позволить уснуть.

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Ранее, 15 июля, врач-терапевт медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» Ольга Шашкова рассказала «Известиям», что постоянный сон по пять часов в сутки способен запустить необратимые процессы в организме, которые приведут не только к расстройству сна, но и вызовут возникновение тяжелых болезней. В частности, регулярный недосып грозит развитием онкологии и ожирения.

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