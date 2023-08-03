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Жители Камчатки получили условный срок за вылов и гибель кречетов
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Россия 11 августа запустит первую за почти 50 лет станцию «Луна-25»
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Корреспондент «Известий» показал работу дронов

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