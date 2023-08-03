В постпредстве РФ исключили смягчение визового режима ЕС

Проводимая Евросоюзом политика свидетельствует о том, что ожидать смягчения визового режима для россиян не стоит. Об этом заявили «Известиям» в постпредстве РФ при ЕС.

«Происходящее сегодня в ЕС говорит в пользу того, что рассчитывать на какое-либо смягчение требований в контексте выдачи виз россиянам не стоит», — подчеркнули в российской дипмиссии.

В постпредстве напомнили о подготовленных Еврокомиссией в сентябре прошлого года разъяснениях для стран ЕС, где четко прослеживается линия на ужесточение подхода к россиянам, которые якобы могут представлять для государств-членов «угрозу» безопасности и общественному порядку.

Взятый Брюсселем курс на противостояние с Россией носит комплексный характер и не подразумевает каких-либо исключений, отметили в диппредставительстве.

«В еэсовском понимании простым европейцам необходимо ограничить возможность прямого общения с россиянами. Иначе у жителей Европы может возникнуть резонный вопрос: насколько оправдана агрессивная политика Запада по отношению к таким же людям, как и они», — поделились с «Известиями» в постпредстве.

В сентябре 2022-го для граждан РФ перестал действовать упрощенный визовый режим. Как следствие консульский сбор для визы категории C увеличился до €80, к тому же заявителям теперь необходимо предоставлять больше документов, а время рассмотрения запроса возросло до 45 дней.

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