Премьер-министр Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет брака

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписал с супругой Софи Грегуар-Трюдо соглашение о раздельном проживании. Об этом 2 августа сообщило Associated Press со ссылкой на офис премьера и заявления в соцсетях.

«Софи и я хотели бы сообщить, что после множества многозначительных и сложных бесед мы приняли решение расстаться», — написал премьер Канады в соцсетях. Пара состояла в браке 18 лет.

По данным The Globe and Mail, супруга премьера переедет в недавно купленный дом в Оттаве. Премьер-министр вместе с детьми продолжит жить в коттедже Ридо в этом же городе.

Джастин Трюдо и Софи Грегуар-Трюдо познакомились в 2003 году, а через два года, в 2005-м, вступили в брак. У них трое детей 9, 14 и 15 лет. В офисе премьера уточнили, что супруги «сосредоточены на воспитании детей». На следующей неделе они отправятся в совместный отпуск. Джастин Трюдо подчеркнул, что он с Софи «остается близкой семьей, сохраняя глубокую любовь и уважение друг к другу». Помимо этого, канадский премьер попросил уважать личную жизнь ради благополучия их детей.

Подписанное юридическое соглашение о раздельном проживании между супругами, по канадскому законодательству, не является разводом. Оно предполагает, что зарегистрированной паре дается возможность и время, чтобы урегулировать отношения или некоторые вопросы, которые связаны с опекой над детьми и финансами. Основанием для развода может стать раздельное проживание супругов в течение года.

«Они работали над тем, чтобы все юридические и этические шаги в отношении их решения о расставании были предприняты, и будут продолжать делать это в будущем», — заявили в офисе премьера.

Ранее, 19 июля, стало известно о решении принца Гарри и Меган Маркл пожить отдельно. Они решили пожить на разных континентах. Отмечается, что, по данным источников, решение принято после финансовых неудач, которые начали преследовать пару на фоне потери сделки со стриминговой платформой Spotify. Супругам пришлось продать особняк в Калифорнии.