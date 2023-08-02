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Премьер-министр Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет брака

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Фото: Canadian press
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписал с супругой Софи Грегуар-Трюдо соглашение о раздельном проживании. Об этом 2 августа сообщило Associated Press со ссылкой на офис премьера и заявления в соцсетях.

«Софи и я хотели бы сообщить, что после множества многозначительных и сложных бесед мы приняли решение расстаться», — написал премьер Канады в соцсетях. Пара состояла в браке 18 лет.

По данным The Globe and Mail, супруга премьера переедет в недавно купленный дом в Оттаве. Премьер-министр вместе с детьми продолжит жить в коттедже Ридо в этом же городе.

Джастин Трюдо и Софи Грегуар-Трюдо познакомились в 2003 году, а через два года, в 2005-м, вступили в брак. У них трое детей 9, 14 и 15 лет. В офисе премьера уточнили, что супруги «сосредоточены на воспитании детей». На следующей неделе они отправятся в совместный отпуск. Джастин Трюдо подчеркнул, что он с Софи «остается близкой семьей, сохраняя глубокую любовь и уважение друг к другу». Помимо этого, канадский премьер попросил уважать личную жизнь ради благополучия их детей.

Подписанное юридическое соглашение о раздельном проживании между супругами, по канадскому законодательству, не является разводом. Оно предполагает, что зарегистрированной паре дается возможность и время, чтобы урегулировать отношения или некоторые вопросы, которые связаны с опекой над детьми и финансами. Основанием для развода может стать раздельное проживание супругов в течение года.

«Они работали над тем, чтобы все юридические и этические шаги в отношении их решения о расставании были предприняты, и будут продолжать делать это в будущем», — заявили в офисе премьера.

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