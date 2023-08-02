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Российских туристов жестоко избили в турецком отеле

Молодую российскую пару жестоко избили сотрудники пятизвездочной гостиницы в Турции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российских туристов жестоко избили в пятизвездочном отеле Loxia Comfort Club в турецкой Анталье. Ставшие жертвами побоища Никита Гордеев и Арина Баркалая в среду, 2 августа, поделились с «Известиями» видеозаписью инцидента.

На кадрах запечатлено, как на молодую пару нападают сотрудники гостиницы, в числе которых был и администратор. При этом сотрудники отеля не ограничились только применением кулаков. Они также запускали в туристов стулья.

В итоге молодому человеку пробили голову, ему потребовалась медицинская помощь. По его словам, в местной больнице ему скрепили рассечение скобками.

По словам Арины, инцидент произошел в тот вечер, когда они въехали в отель и пошли на ужин. После этого пара отправилась в бар, где их внимание на себя сразу обратил некий фотограф по имени Ричард.

«Он выпил и начал ко всем приставать, рассказывать какие-то небылицы, начал приставать к моей сестре, которая с нами была. Никита попросил: давайте, пожалуйста, границы не будем переходить. Попросил встать. Он отошел от нас», — рассказала девушка.

После этого фотограф начал приставать к другим туристам, ударив одного из них по лицу.

«Никита, у него просто такая натура, что он не может не помочь людям, побежал их разнимать, пытался их успокоить. Вроде так все разошлись», — добавила Арина.

В этот момент в бар зашли охранники, менеджеры и главный администратор. Девушка подчеркнула, что сотрудники отеля сразу кинули в них стул. Завязалась потасовка.

«И потом они все и кулаками, и в основном стульями всех начали бить. И женщин, и нас. Я уже кричу, пытаюсь на турецком как-то кричать «Успокойтесь», «Что вы делаете». <…> А они все стали человек 5–6 с ножками от деревянных стульев. <...> И ножкой начали всех колотить. И этот в черном, если вы видели видео, охранник вроде бы, замахнулся, мне попал в руку, и Никите в голову прилетело», — рассказала пострадавшая.

Пару удивило отсутствие реакции со стороны гида на эту ситуацию. Помимо всего прочего, молодым людям предложили подписать заявление, что у них нет претензий к отелю.

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7 июля сообщалось о похожем инциденте. Тогда в турецком городе Аланья в отеле Noxinn Deluxe избили российского туриста. Жена пострадавшего рассказала туристическому Telegram-каналу «Крыша ТурДома», что во время отдыха в супругов дважды с балкона бросили бутылки с водой. В этой связи они пожаловались администрации отеля, однако там оставили инцидент без должной реакции. В результате разразился конфликт.

Тогда женщина вновь попросила вмешаться сотрудников гостиницы, один из работников якобы замахнулся на женщину, а ее муж заступился. В результате завязалась драка, мужчину избили трое. Пострадавшего госпитализировали.

Позднее стало известно, что мужчина подпишет с гостиницей соглашение об отсутствии претензий.

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