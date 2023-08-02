В Сенате США прошли обыски после сообщений о вооруженном человеке

Правоохранители провели обыски в зданиях американского Сената после сообщений о возможном проникновении вооруженного человека. Об этом в среду, 2 августа, информирует полиция Капитолия.

«Наши офицеры проводят обыск в административных зданиях Сената и на прилегающих территориях в ответ на звонок в службу 911», — говорится в публикации ведомства в Twitter.

На время проверки сотрудников и посетителей эвакуировали. Тех, кто по какой-то причине остался внутри, призвали укрыться в безопасном месте.

Отмечается, что подтвержденной информации о стрельбе к настоящему моменту нет.

Ранее, 29 июля, в результате массовой стрельбы в Сиэтле, США, пострадали пять человек. Двое раненых находятся в критическом состоянии, остальные — в стабильном.

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