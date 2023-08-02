В Москве из окна четвертого этажа выпал семимесячный ребенок

Семимесячный ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже в Москве. Инцидент произошел 2 августа.

Источник «Известий» уточнил, что это случилось в одном из многоквартирных домов на улице Кубинка. Ребенок находится без сознания.

«На место едут экстренные службы», — добавил собеседник.

Ранее пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома в Хабаровске. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, грудной клетки и ушибом внутренних органов.