В Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома

Пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома в Хабаровске. Об этом в четверг, 27 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

«В 19 часов (12 часов по мск) 26 июля из окна седьмого этажа жилого дома по улице Фоломеева, 6, выпала пятилетняя девочка», — говорится в сообщении ведомства.

Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, грудной клетки и ушибом внутренних органов госпитализировали.

Прокуратура Хабаровска проводит проверку. В ведомстве уточнили, что мать девочки за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей состоит на учете.

Ранее, 25 июля, сообщалось, что на юго-востоке Москвы из окна квартиры на девятом этаже выпал ребенок 2020 года рождения. Происшествие произошло на улице Шоссейной. Ребенка госпитализировали.