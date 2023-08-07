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ВЭФ-2023 — что будут обсуждать на Восточном экономическом форуме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В сентябре 2023 года в России состоится VIII Восточный экономический форум (ВЭФ). Это уникальное мероприятие, посвященное экономическому развитию Дальнего Востока, а также оценке его инвестиционных возможностей и потенциала ведения бизнеса в регионе. ВЭФ является ключевой площадкой для построения и укрепления связей между российским и иностранным инвестиционным сообществом. О том, где и когда пройдет форум и какие тематические блоки в него войдут, читайте в материале «Известий».

ВЭФ-2023 — место проведения, даты

Восточный экономический форум продлится три дня, с 10 по 13 сентября. Он пройдет на территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Площадка представляет собой не только университетский кампус, но и выставочный центр. На ней также имеются залы для проведения круглых столов и мультимедийные аудитории.

ВЭФ-2023 — участники

Точного списка участников грядущего Восточного экономического форума пока нет, на данный момент продолжается регистрация СМИ.

В 2022 году участниками мероприятия стало более 7 тыс. человек из 68 стран мира, включая Россию. Среди них были представители бизнеса, руководители регуляторов РФ и топ-менеджеры компаний. Общая сумма контрактов, подписанных за время форума, составила около 3,3 трлн рублей.

ВЭФ-2023 — программа

В 2023 году главная тема Восточного экономического форума: «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Деловая программа мероприятия будет состоять из шести ключевых блоков, в рамках которых участники обсудят глобальные и региональные вопросы.

Блок «Международное сотрудничество в изменившемся мире» будет включать в себя такие темы, как формирование новой экономической модели мира, развитие российской экономики в условиях санкций, взаимодействие с иностранными партнерами и т.д. Особое внимание будет уделено новым регионам России.

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Блок «Логистика перемен» посвящен вопросам речных и морских перевозок, а также развитию Восточного полигона и Северного морского пути.

В рамках блока «Дальний Восток за 10 лет: что получилось и что нужно сделать?» планируется подвести итоги десятилетия и обсудить дальнейшую работу по развитию дальневосточных регионов. Среди прочих будут затронуты темы модернизации энергетической системы, реновации городов и увеличения популяции тигров и леопардов.

Логичным продолжением этого обсуждения станет блок «Дальний Восток будущего», в рамках которого поднимут вопросы улучшения качества жизни в регионе, модернизации городского хозяйства, создания арендного жилья и расширения области строительства.

Блок «Технологическое развитие как гарантия суверенитета» сосредоточен на проблемах российской промышленности. Он будет посвящен развитию беспилотных систем, усилению практической работы по внедрению технологий искусственного интеллекта, а также био- и агротехнологий.

Не останутся без внимания образовательная и военно-патриотическая сферы общественной жизни. Подискутировать на эти темы эксперты смогут на сессиях блока «Образование и воспитание как основа независимости».

На ВЭФ-2023 также предусмотрены спортивно-зрелищная и культурная программы. Помимо этого, в течение всего мероприятия на набережной бухты Аякс острова Русский будет работать выставка «Улица Дальнего Востока». На ней будут представлены технологические, экономические и культурные достижения всех 11 дальневосточных регионов.

ВЭФ-2023 — молодежный день

В рамках Восточного экономического форума также проходит молодежный день. Это площадка, на которой студенты, ученые, предприниматели и активисты в возрасте от 18 до 35 лет могут обсудить актуальные для них вопросы с международными экспертами.

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В 2023 году мероприятие состоится 13 сентября, в последний день форума. На нем поднимут темы развития предпринимательства для молодежи, туристического потенциала России и формирования молодежного профессионального сообщества. Участникам также предложат поговорить о роли молодых ученых в научных и технологических проектах международного уровня.

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