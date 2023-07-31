Юрий Трутнев утвердил архитектуру деловой программы ВЭФ-2023

Заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по подготовке к VIII Восточному экономическому форуму, который состоится с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

«Десять лет назад Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. На VIII Восточном экономическом форуме будем подводить итоги, говорить о том, к чему мы пришли, что удалось, а что только предстоит сделать. За время своего существования форум стал ключевой площадкой для выработки решений, имеющих большое значение не только для Дальнего Востока, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, площадкой для привлечения инвестиций, многостороннего сотрудничества и международной кооперации. С разворотом России на Восток его роль возросла. Дальний Восток — ключевой регион не только для России: он «сшивает» мир в той части, в которой он еще остается в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества. И главная тема форума этого года — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Если говорить об архитектуре, то мы сохраним традиционные блоки и адаптируем их под актуальную международную обстановку, современные вызовы и роль, которую Дальний Восток играет для нашей страны», — сказал Юрий Трутнев.

Деловая программа ВЭФ-2023 включает шесть ключевых блоков: «Международное сотрудничество в изменившемся мире», «Логистика перемен», «Дальний Восток за десять лет: что получилось и что нужно сделать?», «Технологическое развитие как гарантия суверенитета», «Дальний Восток будущего», «Образование и воспитание как основа независимости».

В блоке «Международное сотрудничество в изменившемся мире» участники обсудят новую политико-экономическую модель мира, инструменты развития экономики России в условиях санкций, безопасность движения капитала, новые форматы взаимодействия с иностранными компаниями. Отдельное внимание будет уделено островным территориям Российской Федерации. Запланированы бизнес-диалоги с дружественными странами.

Тема «Логистика перемен» будет посвящена обсуждениям речной и морской транспортировки, развитию Северного морского пути и Восточного полигона. «Дальний Восток стал единым транспортным коридором для внешнеторговых отношений. Это предъявляет совершенно новые требования ко всем видам транспорта», — считает Юрий Трутнев.

В рамках направления «Дальний Восток за десять лет: что получилось и что нужно сделать?» планируется не только подвести итоги десятилетия, но и обсудить новые инструменты развития дальневосточных регионов.

«Мы обязательно будем подвергать ревизии все, что мы сделали за этот период. Многие наши механизмы нашли уверенную прописку в Арктической зоне и на других территориях. Появились территории опережающего развития в моногородах, а также преференции в Арктической зоне России. При этом мы интенсивно анализируем, как работают наши конкуренты в соседних странах, в том числе в вопросах привлечения инвестиций. И здесь есть чему поучиться», — заметил вице-премьер.

В рамках данного направления будут подняты темы эволюции преференциальных режимов в России, развития инфраструктуры, модернизации энергетической системы, реновации дальневосточных городов, увеличения эффективности работы Единой дальневосточной авиакомпании. Отдельное внимание будет уделено вопросам экологии, в частности увеличению популяции дальневосточных тигров и леопардов.

«Важнейшая часть будет связана с обсуждением выполнения поручения президента Российской Федерации о реновации дальневосточных городов, создании комфортных условий проживания и повышении качества жизни людей», — пояснил Юрий Трутнев.

Трек «Технологическое развитие как гарантия суверенитета» посвящен необходимости усиления практической работы российской промышленности по созданию технологий и производств на основе искусственного интеллекта, внедрения агро- и биотехнологий, развития беспилотных систем — тех направлений, которые помогут России оставаться одной из ведущих технологических стран мира.

«Дальний Восток — сложная территория с точки зрения развития производств. Климат, расстояния создают большие издержки для бизнеса. Поэтому первая часть развития Дальнего Востока была связана во многом с разработкой новых месторождений полезных ископаемых и запуском добычных проектов, и уже сейчас можем смело говорить о том, что по промышленному развитию Дальний Восток существенно опережает другие регионы нашей страны. Но настало время двигаться дальше, открывать новую страницу и говорить о дальнейших шагах по развитию Дальнего Востока», — рассказал вице-премьер.

На сессиях блока «Дальний Восток будущего» обсудят модернизацию городского хозяйства, повышение качества жизни дальневосточников, внедрение экологичного транспорта, развитие строительной отрасли и создание арендного жилья.

В направлении «Образование и воспитание как основа независимости» эксперты подискутируют на такие темы, как развитие высшей школы, усиление патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки. Также будут представлены результаты программы «Муравьев-Амурский – 2030» по формированию высококвалифицированных специалистов-управленцев.

По итогам ключевых сессий модераторы доложат главе государства о том, что было сделано на Дальнем Востоке России за прошедшие годы, и обозначат возможные ориентиры по дальнейшему развитию региона.

Для гостей и участников ВЭФ-2023 помимо деловой по традиции будут подготовлены спортивная и культурная программы. Кроме того, все дни форума на набережной бухты Аякс на острове Русский будет открыта выставка «Улица Дальнего Востока». Посетители смогут ознакомиться с 11 павильонами, которые символизируют самобытные регионы Дальневосточного федерального округа.

Напомним, в ВЭФ-2022 приняли участие более 7 тыс. участников из 68 стран и территорий. Самыми многочисленными стали иностранные делегации из Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении, Республики Корея. В рамках основной программы форума состоялось свыше 100 мероприятий, было подписано 296 соглашений на общую сумму 3 трлн 272 млрд рублей.