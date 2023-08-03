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В выходные в Центральной России ожидается теплая погода

Синоптик Ганьшин: в выходные в ряде регионов температура воздуха не превысит +25 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В ближайшие выходные, 5 и 6 августа, в Центральной России ожидается теплая облачная погода. Об этом сообщил «Известиям» руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

«В субботу в Москве ожидается облачная погода, а среднесуточная температура составит +29 градусов. В воскресенье, 6 августа, будет также облачно. Температура воздуха прогреется до +31 градуса», ― сказал Ганьшин.

По словам синоптика, 5 августа, в субботу, в Москве будет облачно с прояснениями, а температура достигнет +29 градусов. Скорость ветра с утра составит 1,7 м/с, а вечером — 1,4 м/с.

В воскресенье, 6 августа, также ожидается облачная погода. Утром температура воздуха достигнет +26 градусов. Днем она поднимется до +31 градуса, а вечером опустится до +30 градусов.

Самая теплая погода ожидается в Волгограде, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону — здесь температура воздуха прогреется от +30 до +39 градусов.

Наиболее прохладными выходные будут в Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Омске, Санкт-Петербурге и Челябинске: там температура не превысит +25 градусов.

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