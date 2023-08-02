Водитель на угнанном автомобиле сбил около десятка человек

В Нью-Йорке автомобиль сбил около десятка человек на тротуаре. Водитель на угнанном внедорожнике пытался скрыться от полиции, передает телеканал «Известия». На оживленной улице автомобиль зацепил другую машину и вылетел на пешеходную зону. После аварии водителя задержали, 20-летний мужчина ранее имел проблемы с законом. Несколько пострадавших увезли в больницу с легкими травмами.

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