За месяц завод «Москвич» увеличил продажи более чем на 40%

Московский автозавод «Москвич» по итогам июля увеличил продажи более чем на 40% по сравнению с первым месяцем лета. Об этом сообщает пресс-служба «Москвича».

За месяц завод реализовал 2132 автомобиля. Всего в июле на учет поставили более 1700 кроссоверов «Москвич 3» и электрокаров «Москвич 3е».

«Общий объем продаж за всё время превысил планку в 6 тыс. машин», ― сообщили представители автозавода.

Ранее стало известно, что «Москвич» остановил конвейеры на две недели, с 22 июля по 6 августа, в рамках корпоративного отпуска.

По словам представителей «Москвича», отгрузки дилерам готовой продукции формируются с учетом плановых отпусков и будут осуществляться в стандартном режиме согласно размещенным заказам от официальных дилеров марки, поэтому все автосалоны будут обеспечены автомобилями.