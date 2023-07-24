Завод «Москвич» объявил о двухнедельном отпуске

Московский автозавод «Москвич» остановил конвейеры на две недели, с 22 июля по 6 августа, в рамках корпоративного отпуска. Об этом сообщает пресс-служба завода 24 июля.

«Отгрузки дилерам готовой продукции формируются с учетом плановых отпусков и будут осуществляться в стандартном режиме согласно размещенным заказам от официальных дилеров марки, поэтому все автосалоны будут обеспечены автомобилями», ― заявили представители «Москвича».

Ранее стало известно, что Горьковский автозавод (ГАЗ) также уходит в корпоративный отпуск, который продлится с 24 июля по 6 августа.

По словам производителя, во время простоя конвейеров на заводе будут обновлять оснащение в сборочных и автокомпонентных цехах. Кроме того, во всех подразделениях автозавода будут проведут ремонтные и пусконаладочные работы, которые невозможно осуществить без остановки конвейеров.