Реклама
Прямой эфир
Общество
Аксенов сообщил о возобновлении движения поездов в Джанкойском районе Крыма
Мир
Во Львове неизвестные пытались украсть останки Героя СССР Николая Кузнецова
Экономика
Средняя стоимость «школьного набора» выросла на 7% в 2023 году
Интернет и технологии
Компания Sony намерена снизить стоимость PlayStation 5 в США и Европе
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания граждан в запасе
Авто
В России на 188,5% вырос спрос на подержанные туристические гидроциклы
Авто
ГАЗ приостановил производство на две недели
Политика
Захарова назвала пытавшихся похитить останки Героя СССР Кузнецова некрофилами
Мир
Главу минюста Новой Зеландии уволили из-за обвинений в сопротивлении полиции
Туризм
Ученые НИУ ВШЭ начали тестирование новой технологии в отелях
Пресс-релизы
В Калининградской области Триколор запустил вещание с российского спутника
Происшествия
Мотоциклист погиб в результате ДТП на Рязанском проспекте в Москве
Общество
Синоптик спрогнозировал до +31 градуса в Москве в конце недели

ГАЗ приостановил производство на две недели

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Горьковский автозавод (ГАЗ) объявил о корпоративном отпуске, который продлится с 24 июля по 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГАЗа.

По словам производителя, во время корпоративного отпуска будут обновлять оснащение в сборочных и автокомпонентных цехах. Кроме того, во всех подразделениях автозавода будут проведут ремонтные и пусконаладочные работы, которые невозможно осуществить без остановки конвейеров.

Свадьба в Ульяновске: каким мог быть лимузин от УАЗа
На тесте «Известий» — уникальная версия внедорожника UAZ Patriot

Ранее, 18 июля, стало известно, что более 90% продаваемых в России легких коммерческих авто (LCV) принадлежат отечественным брендам. По словам аналитиков, в период с 10 по 16 июля этого года 91,2% проданных авто сегмента LCV был выпущен российскими производителями под собственными брендами.

На долю корейских автобрендов за этот же период пришлось 3,2% от общего числа, немецких марок ― 2,7%, китайских ― 1,1%, а у производителей из других стран эти показатели не превысили 1%.

ГАЗ занимает более 60% сегмента, еще 30% делят между собой УАЗ, Sollers и Lada. Оставшиеся менее чем 10% приходятся на зарубежные бренды.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023