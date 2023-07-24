ГАЗ приостановил производство на две недели

Горьковский автозавод (ГАЗ) объявил о корпоративном отпуске, который продлится с 24 июля по 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГАЗа.

По словам производителя, во время корпоративного отпуска будут обновлять оснащение в сборочных и автокомпонентных цехах. Кроме того, во всех подразделениях автозавода будут проведут ремонтные и пусконаладочные работы, которые невозможно осуществить без остановки конвейеров.

Ранее, 18 июля, стало известно, что более 90% продаваемых в России легких коммерческих авто (LCV) принадлежат отечественным брендам. По словам аналитиков, в период с 10 по 16 июля этого года 91,2% проданных авто сегмента LCV был выпущен российскими производителями под собственными брендами.

На долю корейских автобрендов за этот же период пришлось 3,2% от общего числа, немецких марок ― 2,7%, китайских ― 1,1%, а у производителей из других стран эти показатели не превысили 1%.

ГАЗ занимает более 60% сегмента, еще 30% делят между собой УАЗ, Sollers и Lada. Оставшиеся менее чем 10% приходятся на зарубежные бренды.