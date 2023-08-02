Песков указал на работу западных СМИ в состоянии военной цензуры

СМИ на Западе живут в условиях абсолютной военной цензуры, получая «указиловки» от вышестоящих служб. Об этом 2 августа заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков в ходе открытого диалога «Элементы социальной инженерии» с участниками форума «Территория смыслов».

«Там очень много серьезных СМИ, очень много талантливых журналистов, умных, профессиональных. Но сейчас, поскольку они все развязали против нас ту самую войну, о которой мы с вами уже говорили, они живут в состоянии абсолютной военной цензуры», — указал он.

Песков также добавил, что люди, живущие в западных странах, утомлены «однобокой русофобской» подачей информации и антироссийской пропагандой местными властями.

«Российские СМИ «вырубили» на Западе, но это не значит, что надо останавливаться, надо конкурировать», — заявил пресс-секретарь.

Ранее представитель президента указал на наглость западных стран, живущих по своим правилам и ведущих войну против России. Он отметил, что РФ пытается доказать странам Запада свою правоту, однако они сложно поддаются убеждению.

В тот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что прошло время доминирования Запада с точки зрения силы и логики «большого брата», который следит за всеми и наводит свои порядки. Она подчеркнула, что Россия готова сотрудничать с западными странами, но только на основе равноправия и взаимного уважения.