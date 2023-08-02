Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Бразилии предложил урегулировать конфликт на Украине в СБ ООН
Политика
Песков указал на работу западных СМИ в состоянии военной цензуры
Политика
В Кремле указали на наглость западных стран
Мир
The Guardian указала на осознание Киевом неготовности к контрнаступлению
Мир
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины
Экономика
Курс евро поднялся до 103 рублей впервые с марта 2022 года
Мир
Трансгендер из США стал официальным представителем сил обороны Украины
Мир
Reuters заявило о планах США по модернизации состава ракетного топлива
Экономика
Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года
Мир
На Украине военком использовал солдат при строительстве имения
Мир
Politico узнала о подготовке США к эвакуации сотрудников посольства в Нигере
Политика
Путин призвал министров подготовиться к ВЭФ
Мир
Глава МИД Италии назвал недопустимым ввод войск стран Запада в Нигер

Песков указал на работу западных СМИ в состоянии военной цензуры

Песков: западные СМИ получают «указиловки» от своих спецслужб
0
Фото: ТАСС/Геодакян Артем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

СМИ на Западе живут в условиях абсолютной военной цензуры, получая «указиловки» от вышестоящих служб. Об этом 2 августа заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков в ходе открытого диалога «Элементы социальной инженерии» с участниками форума «Территория смыслов».

«Там очень много серьезных СМИ, очень много талантливых журналистов, умных, профессиональных. Но сейчас, поскольку они все развязали против нас ту самую войну, о которой мы с вами уже говорили, они живут в состоянии абсолютной военной цензуры», — указал он.

Песков также добавил, что люди, живущие в западных странах, утомлены «однобокой русофобской» подачей информации и антироссийской пропагандой местными властями.

«Российские СМИ «вырубили» на Западе, но это не значит, что надо останавливаться, надо конкурировать», — заявил пресс-секретарь.

Ранее представитель президента указал на наглость западных стран, живущих по своим правилам и ведущих войну против России. Он отметил, что РФ пытается доказать странам Запада свою правоту, однако они сложно поддаются убеждению.

Недружественные манеры: в ГД работают над уголовным наказанием за русофобию
Кого в первую очередь коснется ответственность и почему подобное явление есть и внутри страны

В тот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что прошло время доминирования Запада с точки зрения силы и логики «большого брата», который следит за всеми и наводит свои порядки. Она подчеркнула, что Россия готова сотрудничать с западными странами, но только на основе равноправия и взаимного уважения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023