Футболист Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в возрасте 45 лет

Чемпион мира по футболу 2006 — итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в возрасте 45 лет. Об этом 2 августа заявил футболист в своем аккаунте в Twitter.

«Вот и все, ребята! Вы дали мне всё. Я дал вам всё. Мы сделали это вместе», — такой фразой Буффон сообщил о своем решении.

Начав свою карьеру в футбольном клубе «Парма» еще в 1995 году, вратарь закончил ее в том же клубе в 2023. За все время Буффон защищал ворота в трех клубах. С 2001 по 2021 год — в «Ювентусе», где 10 раз выигрывал чемпионат Италии. Также спортсмен был частью футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в 2018–2019 годах.

Всего он провел 975 матчей и пропустил 825 голов. В 429 встречах он не пропустил ни одного гола. С 1997 года футболист выступал в команде сборной Италии, где провел 176 матчей, а в 2006 году стал чемпионом мира.

В будущем футболист планирует продолжать строить карьеру в сфере футбола. Самым заманчивым предложением для Буффона стала должность главы делегации национальной сборной.

Ранее 1 августа сообщалось о попытках убедить нападающего Килиана Мбаппе не покидать команду «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) летом 2024 года, однако форвард отказался использовать опцию продления контракта с ПСЖ до 2025 года.