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Путин заявил о поставке более 2,5 млн экземпляров книг в библиотеки новых регионов

Путин: для библиотек в новых регионах будет закуплено 2,5 млн экземпляров книг
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин сообщил, что для библиотек в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях будет закуплено 2,5 млн экземпляров книг. Об этом российский лидер заявил 2 августа на совещании с членами правительства.

«Нужно пополнить библиотечные фонды Донбасса и Новороссии, дополнить отечественной и зарубежной литературой», — отметил глава государства.

По его словам, это нужно сделать максимально оперативно.

Российский лидер добавил, что в ближайшее время при содействии с Российским книжным союзом будет обеспечена печать, закупка и доставка более 2,5 млн экземпляров.

При этом министр просвещения России Сергей Кравцов доложил президенту, что в новые регионы уже направили 7,5 млн учебников и учебной литературы, полностью обеспечив все школы. В детские сады, по словам министра, было передано 300 тыс. экземпляров развивающей литературы.

В перечне фигурирует около 200 преимущественно российских авторов — от Агнии Барто до Захара Прилепина.

Кроме того, Путин поручил администрации президента взять на контроль ситуацию с эффективностью расходования средств на образовательные процессы в новых регионах.

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Ранее, 24 июля, глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщил, что в вузах ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 1 сентября текущего года планируется начать очное обучение. В ДНР образовательный процесс будет проходить удаленно.

В марте Минобрнауки также сообщило, что образовательные программы в вузах новых регионов будут подстроены под российские стандарты уже к 1 мая 2023 года.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.

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