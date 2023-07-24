Минобрнауки заявило о планах начать очное обучение в вузах трех новых регионов

В вузах Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей с 1 сентября 2023 года обучение планируется начать очно, в Донецкой Народной Республике (ДНР) — удаленно. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

«Везде планируем мы начать очно, за исключением Донецкой Народной Республики. <...> По понятным причинам там удаленное обучение будет», — рассказал Фальков на итоговом заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Ранее, в марте, Минобрнауки сообщило, что образовательные программы в вузах новых регионов будут подстроены под российские стандарты к 1 мая 2023 года.

В декабре прошлого года сообщалось о планах открыть в Бердянске, Луганске и ДНР новые педагогические вузы. Как отметил министр просвещения Серей Кравцов, рассматривается возможность создания педвузов и в Херсонской области.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.