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На Украине планируют обучать школьников управлению дронами

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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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На Украине с сентября планируют начать обучение школьников управлению дронами, сообщается 2 августа в Telegram-канале министерства образования страны.

В украинских школах запустят обновленную дисциплину «защита Украины». Дети пройдут обучение по управлению дронами, оказанию домедицинской помощи и ориентированию на местности.

«Навыки домедицинской помощи и ориентирования на местности пригодятся в походах или если случится передряга. Знания по минной безопасности помогут правильно обращаться со взрывоопасными предметами и уберегут жизнь и здоровье. А навыки управления БПЛА используют видеографы, геодезисты, археологи и еще множество специалистов в профессиональной деятельности», — сказано в сообщении.

Перед реализацией программы обучение пройдут учителя. Для этого привлекут международные и общественные организации, которые имеют опыт в обучении и готовы научить учителей управлять дронами, ориентироваться на местности и предотвращать травматизм.

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Ранее, 15 апреля, глава минобразования Украины Оксен Лисовой заявил о необходимости вернуть в школы начальную военную подготовку. Также он сообщил, что планируется уменьшить учебную программу в школах.

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