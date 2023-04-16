На Украине запланировали уменьшить учебную программу в школах
Новый глава минобразования Украины Оксен Лисовой сообщил 15 апреля о планах уменьшить учебную программу в школах.
Он подчеркнул, что в настоящее время подростки изучают до 20 предметов в старших классах школы. По его словам, это чрезмерный объем, который провоцирует стресс у учеников.
Министр предложил гражданам самостоятельно выбрать предметы, которые необходимо исключить из программы.
Также Лисовой сообщил о необходимости вернуть в школы начальную военную подготовку, пишет «Газета.Ru».
В июне прошлого года заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко предложил исключить русскую литературу из школьной программы. Необходимость в этом он обосновал «тяжестью» произведений для понимания украинцами.
Однако после этого филологи из университетов США назвали абсурдом отказ Украины от русской литературы.