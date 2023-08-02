Реклама
Прямой эфир
Мир
Парусник с 2 т кокаина был перехвачен у берегов Испании
Экономика
Путин указал на важность углубления взаимодействия с Африкой в экономике
Мир
МИД Великобритании объявил о смене посла в Москве
Общество
Транспортная компания сообщила об улучшении ситуации на границе РФ с Китаем
Политика
Путин заявил о поставке более 2,5 млн экземпляров книг в библиотеки новых регионов
Общество
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке взрыва на Кубани
Мир
Путин заявил об отсутствии будущего у современной киевской политики
Мир
СМИ сообщили о сожжении государственного флага Франции на протесте в Сенегале
Мир
Посольство Боливии передало России ноту о желании вступить в БРИКС
Общество
Прокуратура потребовала закрыть лагерь в Анапе после нападения педофила на детей
Общество
В отношении сбившего подростка в Москве водителя Jaguar возбудили уголовное дело
Политика
Путин призвал министров подготовиться к ВЭФ
Мир
Депутат сейма назвал игрой с огнем вызов посла Польши в МИД Украины

Строительство станций МЦД-4 в Балашихе идет по графику

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В подмосковной Балашихе состоялось крупное рабочее совещание, главной темой которого стал запуск Московских центральных диаметров (МЦД).

Обсуждение проекта прошло с участием заммэра Москвы Максима Ликсутова, вице-губернатора Подмосковья Игоря Трескова, главы городского округа Сергея Юрова и представителей Московской железной дороги.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» уточняет, что в Балашихе ведется строительство линии наземного метро МЦД-4. Она должна соединить семь из девяти московских вокзалов. В Балашихе обустроят сразу пять станций: «Железнодорожную», «Ольгино», «Кучино», «Салтыковскую» и «Никольскую».

Сейчас основные работы проводятся на «Железнодорожной». Планируется ввести в строй четыре комфортабельных платформы с лифтами. Первый этап строительства завершат в ближайшее время.

На станции Ольгино также активно ведутся работы, в соответствии со сроками. Так, рабочие завершили возведение павильона с эскалатором, турникетами и кассами. По словам главы Балашихи Сергея Юрова, строительство идет хорошими темпами. Администрация со своей стороны создает для этого все необходимые условия.

Ранее, 1 августа, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что открытие нового участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена с тремя станциями запланировано на осень. В настоящее время на станции «Лианозово», расположенной в районе Дмитровского шоссе рядом с МКАД, завершают отделочные работы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023