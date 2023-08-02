Строительство станций МЦД-4 в Балашихе идет по графику

В подмосковной Балашихе состоялось крупное рабочее совещание, главной темой которого стал запуск Московских центральных диаметров (МЦД).

Обсуждение проекта прошло с участием заммэра Москвы Максима Ликсутова, вице-губернатора Подмосковья Игоря Трескова, главы городского округа Сергея Юрова и представителей Московской железной дороги.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» уточняет, что в Балашихе ведется строительство линии наземного метро МЦД-4. Она должна соединить семь из девяти московских вокзалов. В Балашихе обустроят сразу пять станций: «Железнодорожную», «Ольгино», «Кучино», «Салтыковскую» и «Никольскую».

Сейчас основные работы проводятся на «Железнодорожной». Планируется ввести в строй четыре комфортабельных платформы с лифтами. Первый этап строительства завершат в ближайшее время.

На станции Ольгино также активно ведутся работы, в соответствии со сроками. Так, рабочие завершили возведение павильона с эскалатором, турникетами и кассами. По словам главы Балашихи Сергея Юрова, строительство идет хорошими темпами. Администрация со своей стороны создает для этого все необходимые условия.

Ранее, 1 августа, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что открытие нового участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена с тремя станциями запланировано на осень. В настоящее время на станции «Лианозово», расположенной в районе Дмитровского шоссе рядом с МКАД, завершают отделочные работы.