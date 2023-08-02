В отношении сбившего подростка в Москве водителя Jaguar возбудили уголовное дело

В Москве в отношении сбившего подростка водителя Jaguar возбуждено уголовное дело. Об этом 2 августа сообщает «МВД Медиа».

«Следственной частью СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве в отношении 27-летнего водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», — говорится в сообщении «МВД Медиа» в Telegram-канале.

Судя по опубликованным кадрам, водитель Jaguar ехал на большой скорости и даже не попытался затормозить перед пешеходным переходом на светофоре, когда загорелся красный свет. После мощного удара подростка отбросило на несколько метров.

«Он выехал на пешеходке. Я не справился с управлением, пытался уйти от столкновения. Получается, он врезался мне в правое крыло. По этой улице ехал в районе 80 км/ч», — заявил на допросе водитель.

Автомобилист указал, что не увидел вовремя красный сигнал светофора, потому что отвлекся. Пострадавшего подростка доставили в больницу, ему оказывают необходимую помощь. Водителю готовятся избрать меру пресечения.

Ранее в этот день сообщалось, что водитель Jaguar в Москве сбил 17-летнего подростка, который переезжал пешеходный переход на самокате на улице Вешняковской на запрещенный сигнал светофора. Юношу госпитализировали в тяжелом состоянии. При этом водитель иномарки отказался проходить медицинское освидетельствование на опьянение.

По данным источника «Известий», за мужчиной числятся административные нарушения за отказ от прохождения медэкспертизы и несоблюдение требований о страховании водителей.