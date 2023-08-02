Люди неба: как в России отметили День ВДВ

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В этом году Воздушно-десантным войскам исполнилось 93 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В среду, 2 августа, в Москве и городах России традиционно отмечали День Воздушно-десантных войск. Как проходил праздник, можно увидеть в галерее «Известий».
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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Военнослужащие ВДВ несут икону пророка Божия Илии на Красной площади в Москве во время официального празднования Дня Воздушно-десантных войск
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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф. Маргелова во время показательных выступлений на Красной площади в Москве
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Возложение цветов к Вечному огню на Марсовом поле в рамках празднования Дня Воздушно-десантных войск в Санкт-Петербурге
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Родственники погибших десантников во время торжественной церемонии возложения цветов и венков к мемориалу воинам-интернационалистам в День Воздушно-десантных войск России на Поклонной горе в Красноярске
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Ветеран-десантник возлагает цветы к памятнику воинам-интернационалистам «Черный тюльпан» на площади Советской Армии в Екатеринбурге в рамках празднования Дня ВДВ
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Знаки отличия и награды на груди ветерана-десантника на торжественной церемонии возложения цветов и венков к мемориалу воинам-интернационалистам в День Воздушно-десантных войск России на Поклонной горе в Красноярске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Празднование Дня десантника в Москве
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Парашютист во время показательных выступлений в Историческом сквере в Екатеринбурге на праздновании Дня ВДВ
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Сувениры, сделанные ветераном-десантником Вячеславом Ладуновым, представленные на празднике в День Воздушно-десантных войск России на Поклонной горе в Красноярске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В этом году Воздушно-десантным войскам исполняется 93 года
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
На празднике в Москве
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Дата празднования не меняется из года в год, но каждый раз приходится на разный день недели
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