Люди неба: как в России отметили День ВДВ

Люди неба: как в России отметили День ВДВ 2023-08-02 16:02:38 2023-08-02 16:02:38 2023-08-02 16:02:38 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

В этом году Воздушно-десантным войскам исполнилось 93 года

2 августа 2023, 16:55 0

Слайдами Списком На весь экран Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В среду, 2 августа, в Москве и городах России традиционно отмечали День Воздушно-десантных войск. Как проходил праздник, можно увидеть в галерее «Известий». На весь экран Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына Военнослужащие ВДВ несут икону пророка Божия Илии на Красной площади в Москве во время официального празднования Дня Воздушно-десантных войск На весь экран Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф. Маргелова во время показательных выступлений на Красной площади в Москве На весь экран Фото: РИА Новости/Александр Гальперин Возложение цветов к Вечному огню на Марсовом поле в рамках празднования Дня Воздушно-десантных войск в Санкт-Петербурге На весь экран Фото: РИА Новости/Илья Наймушин Родственники погибших десантников во время торжественной церемонии возложения цветов и венков к мемориалу воинам-интернационалистам в День Воздушно-десантных войск России на Поклонной горе в Красноярске На весь экран Фото: РИА Новости/Павел Лисицын Ветеран-десантник возлагает цветы к памятнику воинам-интернационалистам «Черный тюльпан» на площади Советской Армии в Екатеринбурге в рамках празднования Дня ВДВ На весь экран Фото: РИА Новости/Илья Наймушин Знаки отличия и награды на груди ветерана-десантника на торжественной церемонии возложения цветов и венков к мемориалу воинам-интернационалистам в День Воздушно-десантных войск России на Поклонной горе в Красноярске На весь экран Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Празднование Дня десантника в Москве На весь экран Фото: РИА Новости/Павел Лисицын Парашютист во время показательных выступлений в Историческом сквере в Екатеринбурге на праздновании Дня ВДВ На весь экран Фото: РИА Новости/Илья Наймушин Сувениры, сделанные ветераном-десантником Вячеславом Ладуновым, представленные на празднике в День Воздушно-десантных войск России на Поклонной горе в Красноярске На весь экран Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В этом году Воздушно-десантным войскам исполняется 93 года На весь экран Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев На празднике в Москве На весь экран Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев Дата празднования не меняется из года в год, но каждый раз приходится на разный день недели