Боевое настроение: как в России прошел День ВДВ

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
2 августа Россия отмечает День Воздушно-десантных войск. Наряду с официальными торжествами у этого праздника имеется традиционная неофициальная часть — десантники встречаются с однополчанами, гуляют в парках, купаются в фонтанах. Как проходит праздник в этом году в столице и других российских городах — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Празднование Дня ВДВ проходит в то же время, когда православные отмечают Ильин день. Этот святой считается покровителем десантников. В центре Москвы прошли торжества, посвященные празднику «Ильин-день на улице Ильинке» и 92-й годовщине образования Воздушно-десантных войск. На Красной площади выступила рота почетного караула курсантов Рязанского Гвардейского высшего воздушно-десантного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Выступление сводного военного оркестра ВДВ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Из храма Пророка Божия Илии в Китай-городе до Лобного места прошел Крестный ход
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Неофициальные торжества традиционно прошли в Парке Горького
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Десантников и всех остальных гуляющих в этом году призвали не купаться в фонтанах. Роспотребнадзор предупредил, что это может обернуться респираторной, острой кишечной инфекциями и конъюнктивитами
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Во Владивостоке с утра стартовал автопробег от Русского острова до парка Победы
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Ветераны почтили память погибших товарищей
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Более сотни горожан возложили цветы к памятнику приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Колонна ветеранов ВДВ проследовала к мемориалу «Черный тюльпан» в Екатеринбурге
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
К памятнику возложили цветы
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Спортсмен-парашютист совершил показательный прыжок на набережную городского пруда в Екатеринбурге
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
В Храме на Крови прошел молебен в честь пророка Илии
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
После официальных торжеств в городе начались традиционные праздничные гулянья
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