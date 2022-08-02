Боевое настроение: как в России прошел День ВДВ

2 августа Россия отмечает День Воздушно-десантных войск. Наряду с официальными торжествами у этого праздника имеется традиционная неофициальная часть — десантники встречаются с однополчанами, гуляют в парках, купаются в фонтанах. Как проходит праздник в этом году в столице и других российских городах — в фотогалерее «Известий»