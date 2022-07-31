Морская доблесть: как прошел главный парад ВМФ в 2022 году

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 31 июля, прошел главный морской парад в честь Дня Военно-морского флота РФ. В нем приняли участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. Как прошел главный военно-морской парад страны — в фотогалерее «Известий».