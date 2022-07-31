Морская доблесть: как прошел главный парад ВМФ в 2022 году
Морская доблесть: как прошел главный парад ВМФ в 2022 году
2022-07-31 12:14:32
2022-07-31 12:14:32
2022-07-31 12:14:32
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Участие приняли более 40 кораблей, катеров и подлодок
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
В Санкт-Петербурге в воскресенье, 31 июля, прошел главный морской парад в честь Дня Военно-морского флота РФ. В нем приняли участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. Как прошел главный военно-морской парад страны — в фотогалерее «Известий».
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Фото: Официальный сайт президента РФ
Перед началом основной части главного военно-морского парада верховный главнокомандующий обошел на катере парадную линию боевых кораблей на кронштадтском рейде и приветствовал их экипажи. С министром обороны Сергеем Шойгу, главнокомандующим Военно-морским флотом Николаем Евменовым и временно исполняющим обязанности командующего войсками Западного военного округа Владимиром Кочетковым.
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Корабли ВМФ РФ в кильватерном строю на главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Кронштадте
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Горожане во время военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота в акватории бухты Золотой Рог
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Горожане на Корабельной набережной во время военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота в акватории бухты Золотой Рог
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Моряки на торжественном молебне в Кафедральном Свято-Георгиевском морском соборе Балтийского флота в Балтийске, посвященном Дню Военно-морского флота в России
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
Командующий Балтийским флотом ВМФ РФ Виктор Лиина слева у Кафедрального Свято-Георгиевского морского собора Балтийского флота в Балтийске на праздновании Дня Военно-морского флота в России
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Шхуна «Надежда» в акватории Невы
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Фото: Официальный сайт президента РФ
Перед началом основной части главного военно-морского парада президент подписал указ «Об утверждении Морской доктрины Российской Федерации» и указ «Об утверждении Корабельного устава Военно-морского флота России»
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Фото: ТАСС
Херсон. Члены молодежных организаций во время праздничных мероприятий в День Военно-морского флота на территории Парка славы
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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
У мемориала героическим защитникам Севастополя 1941–1942 годов в Севастополе
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
В этом году Военно-морской флот России отмечает 326-ю годовщину
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
Парад завершился торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии
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