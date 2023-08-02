Мужчина пострадал при взрыве газа в гараже в Ставрополье
В поселке Нежинский Ставропольского края 40-летний мужчина пострадал при взрыве газового баллона автомобиля. Об этом в среду, 2 августа, сообщил источник «Известий».
Как проинформировал глава Предгорного округа Николай Бондаренко в своем Telegram-канале, пострадавшего госпитализировали. Он получил ожог третьей степени.
В результате взрыва были разрушены четыре гаража кооператива. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее, 19 июля, три человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в кафе-баре «Дельмар» в городе Баксан в Кабардино-Балкарии. Им оказали медицинскую помощь.