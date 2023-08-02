Винокур спародировал Байдена после вручения награды в Кремле

Президент РФ Владимир Путин 2 августа вручил артисту эстрадного жанра, пародисту Владимиру Винокуру орден «За заслуги перед Отечеством». После вручения госнаграды юморист спародировал президента США Джо Байдена.

«Есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут забраться, и поздороваться не знают, с кем», — отметил он.

Свои слова Винокур сопроводил характерными движениями руками, похожими на жесты американского лидера, который в последний годы всё чаще «здоровается» с пустотой.

Также артист отметил, что Путин в отличие от президента США в хорошей спортивной форме.

«Я радовался, видел вас на коне и как вы поднимаетесь по трапу самолета», — добавил Винокур.

В марте саудовский телеканал MBC показал пародию на президента Джо Байдена, высмеяв его попытки поздороваться с пустотой. На кадрах актер пародийного жанра несколько раз безуспешно пытался подать руку в пустоту, потом растерянно махал толпе.

В феврале глава Белого дома рассказал, с каким невидимым человеком он постоянно пытается поздороваться. Как отметил американский лидер, он постоянно забывает, что является президентом США, и поэтому, когда слышит, как представляют главу государства, то оглядывается в надежде увидеть его.

В конце января президент США во время выступления в штате Вирджиния пошутил о том, что его считают глупым из-за оговорок, и следом неправильно назвал имя члена американской палаты представителей.