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Когда начинается и сколько продлится Успенский пост в 2023 году

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Фото: ТАСС/Александр Алпаткин
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В конце лета у православных христиан наступает один из самых строгих постов — Успенский, который продлится с 14 по 27 августа вплоть до праздника Успения Пресвятой Богородицы. В это время верующим предписывается ограничить себя в питании и больше времени проводить в молитве. О том, что еще можно, а что нельзя делать в пост, — в материале «Известий».

Успенский пост в 2023 году — значение

Крупные христианские праздники часто предваряются постом. Всего их четыре. Перед Пасхой наступает Великий пост, который готовит людей к празднику Воскресения Христова. Рождеству Христову предшествует Рождественский пост, а Дню памяти святых апостолов Петра и Павла — Петровский.

Так же происходит и с Успенским постом. Он предшествующий одному из самых значимых церковных праздников — Успению Пресвятой Богородицы, которое ежегодно отмечается 28 августа. С одной стороны, это самый короткий пост, он длится всего две недели, но с другой, один из самых строгих по уставу.

На Успенский пост приходится еще несколько церковных праздников: Происхождение честных древ животворящего Креста Господня, известный в народе как Медовый спас, и Преображение Господне — Яблочный спас.

Успенский пост в 2023 году — правила питания

Как и все многодневные посты, Успенский пост тоже имеет определенный режим питания. Одно из главных условий — полный отказ от пищи животного происхождения.

Из рациона на две недели следует исключить молочные продукты, яйца, мясо, рыбу и изделия из них. Немного рыбы допускается съесть только 19 августа в праздник Преображения Господне.

У православных начинается Успенский пост
У православных начинается Успенский пост
Священники предупреждают, что духовный смысл поста не в вегетарианской диете, а в молитве и покаянии

Несколько раз в неделю — в понедельник, среду и пятницу — можно употреблять пищу только растительного происхождения, которая не поддавались термической обработке. К ней относятся свежие или сушеные овощи и фрукты, а также невареная пища. Ее употребление допускается по вторникам и четвергам без использования растительного масла при готовке.

Еду на растительном масле дозволяется готовить на масле в субботу и воскресенье. В эти же дни можно выпить немного вина.

Успенский пост в 2023 году — что можно делать

Так как пост — это важное время для духовной работы, рекомендовано посещать проходящие в это время богослужения и читать молитвы. Для очищения души стоит исповедаться и причаститься.

Следует также помогать близким и быть добрыми с окружающими. Свой дом необходимо содержать в чистоте, можно заниматься рукоделием и другим творчеством.

Кроме того, в это время издавна было принято освящать реки и озера, после чего верующие могли в них искупаться.

Успенский пост в 2023 году — что запрещено

В пост верующим не следует сквернословить, ссориться и оскорблять кого-либо и устраивать шумные гулянья. Это касается обряда венчания и свадеб. Играть свадьбу можно до начала Успенского поста или после его окончания, лучше отложить веселые торжества на самый конец августа — начало сентября.

Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Православных в августе ждет несколько торжественных дней

По народным поверьям, незамужним девушкам не рекомендуется стричь волосы на Успение. Считается, что чем больше волос она сострижет, тем позже выйдет замуж.

Не стоит носить тесную, неудобную обувь, так как, стерев ноги, можно привлечь в свою жизнь неудачи и несчастье. Необходимо также отказаться от вредных привычек и по возможности не брать на себя лишние обязанности и работу.

Успенский пост в 2023 году — малоизвестные факты

Изначально поста перед Успением Пресвятой Богородицы не было, хотя праздник был установлен еще в VI веке. Окончательно пост и его сроки утвердили лишь в 1166 году на Константинопольском Соборе.

Поэтому Успенский пост считается самым молодым в православии.

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