Праздник Преображения Господня в 2023 году: история, значение, что нельзя делать

Каждый год 19 августа православная церковь отмечает праздник Преображения Господня, который в народе носит название Второй, или Яблочный, Спас. В 2023 году торжество выпадает на субботу. «Известия» рассказывают о том, какой библейский сюжет связан с этим праздником, в чем его значение и что нельзя делать в этот день.

Какого числа праздник Преображения Господня в 2023 году

Преображение Господне относится к двунадесятым праздникам, то есть к тем, которые посвящены земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. У него фиксированная дата: 19 августа в православной традиции и 6 августа — в католической.

Праздник Преображения Господня — история

Праздник посвящен памяти о Преображении Господнем перед его ближайшими учениками — Петром, Иаковом и Иоанном.

По преданию, за 40 дней до своей смерти Иисус привел своих учеников на гору Фавор, чтобы помолиться. Во время молитвы лицо Спасителя начало источать свет, одежды его побелели, как снег. В этот момент к нему сошли пророки Моисей и Илия, с которыми Христос вел беседу о предстоящем Воскресении. Затем с небес раздался голос Отца, сказавший: «Се есть сын мой возлюбленный, Его слушайте!».

Услышав голос Бога, Петр, Иоанн и Иаков испугались и упали на землю. Однако Иисус велел им встать и не бояться. Когда ученики подняли головы, они увидели только своего Учителя, который попросил молчать об увиденном, пока всё сказанное не исполнится.

Праздник Преображения Господня в 2023 году — значение

Преображение Господне — знаковое событие, имеющее глубокое значение. Явив свою истинную сущность ученикам, Иисус не только преобразился сам, но и показал, что ждет праведных после Страшного суда. Кроме того, Преображение говорит о сочетании божественного и человеческого в Христе.

Не случайно и появление пророков, так как являются умерший Моисей и взятый живым на небо Илия. Таким образом демонстрируется, что Сын Божий имеет власть над жизнью и смертью.

Преображение Господне в 2023 году — традиции

Накануне Преображения Господня в храмах проводится всенощное бдение, а утром — литургия. С собой на службу верующие по желанию приносят фрукты и овощи, чтобы освятить их. В России это чаще всего яблоки, но можно принести и любой другой плод.

После службы принято собираться в семейном кругу для небольшого застолья. При этом блюда должны быть постными, желательно, чтобы в них были яблоки.

Преображение Господне и Яблочный Спас в 2023 году — что нельзя делать

Преображение Господне приходится на Успенский пост, поэтому основные запреты в этот день связаны именно с ним. Так, нельзя есть мясо, молочные продукты и употреблять алкоголь. Однако в день праздника ограничения не распространяются на рыбу, ее можно смело ставить на стол.

Кроме того, в праздник верующим не следует сквернословить, ссориться и оскорблять кого-либо.

В народе считалось, что до Яблочного Спаса нельзя есть яблоки нового урожая. Но и в праздник насладиться этими фруктами сразу не получится — сначала их нужно освятить. Освященные яблоки обязательно нужно разделить с друзьями и близкими или раздать часть знакомым, чтобы не навлечь на себя беду.

Согласно еще одному поверью, на Яблочный Спас нельзя убивать насекомых. Также не стоит сгонять муху, севшую на руку, иначе можно лишиться удачи на целый год.

Яблочный Спас в 2023 году — приметы

С Яблочным Спасом связано множество народных примет. Считается, что вкус первого освященного яблока в праздник указывает человеку, что ждет его в будущем. Кислый плод сулил неудачи, а сладкий — счастье.

На Руси верили, что в Яблочный Спас нужно делиться своим урожаем с нищими. Тогда будущий год пройдет в достатке и благополучии.

По погоде в день праздника определяли, какими будут грядущие сезоны. Если на Яблочный Спас идут дожди, зима будет снежной, если сухо — осенью будет мало дождей. Аисты, улетающие за неделю до праздника, говорили о морозной зиме и теплой весне. Если птицы задерживались до Спаса и позже, стоило ждать теплой осени, поздней зимы и холодной весны.

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