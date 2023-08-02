Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства шести человек в Карелии

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства шести человек в Прионежском районе республики. Об этом 2 августа сообщает СК России.

Быстрыкин дал поручение руководителю следственного управления по Карелии Евгению Швецу, отмечает ведомство в Telegram-канале.

В ночь на 1 августа в поселке Деревянное во время тушения пожара в двух деревянных домах были обнаружены тела шести человек. В одном доме находились трупы двух мужчин с термическими ожогами. В другом были найдены тела четырех человек, в том числе женщины, с термическими ожогами и ножевыми ранениями.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В тот же день задержали двух подозреваемых. По данным следственного управления СК РФ, мужчины были ранее судимы.